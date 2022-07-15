ترقب وحذر واستعدادات جارية قبيل "الصلاة الموحدة" في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- يجري أتباع التيار الصدري في العراق، استعداداتهم لإقامة "الصلاة الموحدة"، المقررة اليوم الجمعة، في مدينة الصدر شرقي بغداد.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الصلاة عشرات الآلاف من أنصار الصدر، وذلك استجابة لدعوة زعيم التيار.

وتواصل اللجنة المكلفة من قبل الصدر، بشأن الصلاة، استعداداتها تمهيدا لإقامة الصلاة، التي يتوافد انصار الصدر من كل انحاء العراق منذ يوم امس، الى بغداد لإقامتها.

وشددت القوات الأمنية إجراءات التفتيش عند مداخل مدينة الصدر شرقي العاصمة ومخارجها، وتم تكثيف عمليات التفتيش للسيارات الداخلة والخارجة من المدينة، وللأشخاص أيضاً، بحسب التوجيهات العليا، بحسب ما أفاد مصدر أمني.