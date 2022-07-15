مسرور بارزاني لبايدن: نأمل عدم نسيان تضحيات الشعب الكوردي في محاربة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة، عن ترحيبه بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة، فيما طالبه بعدم نسيان تضحيات الشعب الكوردي في محاربة الإرهاب، وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ضمن عراق إتحادي.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه بموقع تويتر "أرحب بشدة بزيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى الشرق الاوسط".

واضاف "آمل ألا ينسى تضحيات الشعب الكوردي في محاربة الارهاب في نقاشاته، وآمل أن يتم الاعتراف بالحقوق الدستورية لكوردستان العراق وحمايتها".

وقال رئيس حكومة الاقليم "أتذكر أننا أجرينا مناقشات مع الرئيس بايدن قبل سنوات، وقد لعب الرئيس بايدن دورا في اكتساب إنجازات الشعب الكوردي بعد عام 2003".

ويجري الرئيس الأمريكي زيارة حالية الى منطقة الشرق الاوسط، بدأها من اسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي بايدن الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة في بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، وذلك بعدما أكد بايدن دعمه حل الدولتين لتحقيق السلام، مبينا أنه أفضل حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتوجه جو بايدن لاحقا الى المملكة العربية السعودية، ضمن زيارته المثيرة للجدل.