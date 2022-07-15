بالصور.. بدء تجمع المصلين في مدينة الصدر لتأدية صلاة الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- بدء تجمع المصلين في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرق بغداد لتأدية صلاة الجمعة التي دعا اليها مقتدى الصدر.

منذ يوم أمس توافد المصلون من مختلف المحافظات العراقية الى بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة لتأمين صلاة الجمعة المرتقبة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الصلاة مئات الآلاف من أنصار الصدر، وذلك استجابة لدعوة زعيم التيار، الذي دعا الى تجمع مليوني لأداء صلاة موحدة.

وشددت القوات الأمنية إجراءات التفتيش عند مداخل مدينة الصدر شرقي العاصمة ومخارجها، وتم تكثيف عمليات التفتيش للسيارات الداخلة والخارجة من المدينة، وللأشخاص أيضاً، بحسب التوجيهات العليا، بحسب ما أفاد مصدر أمني.