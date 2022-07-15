مدير مكتب الشهيد الصدر: صلاتنا شعيرة دينية وليست سياسية

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري في بيان له " أن السيد مقتدى الصدر حريص على إبعاد صلاة الجمعة عن التسييس".

وأضاف قائلاً " ان الصلاة الموحدة شعيرة دينية وليست سياسية ولا احتجاجية ".

وقال أيضاً " ان الصلاة الموحدة ستكرر شعارات، كلا أمريكا، كلا إسرائيل، كلا للظالم".

وتابع " إننا نتمنى أن يؤم السيد مقتدى الصدر الصلاة الموحدة ".

ومن المتوقع أن يشارك في الصلاة الموحدة أكثر من مليون شخص من أنصارالسيد مقتدى الصدر، وذلك استجابة لدعوته التي دعا فيها الى تجمع مليوني لأداء صلاة موحدة