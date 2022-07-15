فرست أحمد: بفضل قانون الإصلاح تمكنا من إعادة أكثر من 58 مليار دينار لخزينة الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان فرست أحمد، اليوم الجمعة، ان الوزارة تمكنت من إعادة أكثر من 58 مليار دينار إلى خزينة الحكومة، من خلال عملية الإصلاح التي اطلقتها الحكومة التاسعة، منذ أن تسنمت مهامها.

‏وقال فرست أحمد في بيان، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الحكومة التاسعة إن "وزارة العدل التي تتكون من 225 مكتبا و4404 موظفا، تمكنت من إعادة أكثر من 58 مليار دينار إلى خزينة الحكومة في 2021 من خلال الإصلاحات والترتيبات الإدارية".‏

واكد الوزير ان أهم انجاز هو رقمنة المكتب القضائي وتعميم العملية الإلكترونية للمكاتب القضائية، مشيرا الى انه حتى الآن "تم توفير 68 مكتبا و57 مكتبا إلكترونيا، تقدم خدمات كبيرة للشعب وتوفر للناس نظاما حديثا".

واكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مرارا، إن الحكومة تعمل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين من خلال إرساء بنية تحتية إلكترونية متينة في مسعى يهدف للاستغناء على التعاملات الورقية مستقبلاً.