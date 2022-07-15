صحة وبیئة

ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان الموقف الوبائي كورونا اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت المختبرات الطبية ارتفاعا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بـ728 حالة جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 451620، وفق ما ذكر الموقف الوبائي اليومي.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي، إن 495 مريضا قد تعافوا بشكل تام، ليرتفع مجموع حالات التعافي الكلي إلى 435094.

هذا ولم يسجل الإقليم اي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليتوقف عدد الوفيات عند 7455.

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