وزير البيشمركة: بناءً على قانون الاصلاح أعدنا 8 مليار دينار لخزينة الحكومة خلال سنة واحدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، أن وزارته أعادت 8 مليار دينار لخزينة حكومة إقليم كوردستان، والآن يتقاضى 33.382 من جنود وضباط البيشمركة رواتبهم من البنك.

وأعلن شورش اسماعيل وزير البيشمركة في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة " في الكابينة الوزارية التاسعة اتخذنا خطوات كبيرة وفعالة بناءً على قانون الاصلاح، وقد أدى ذلك الى تحسين سبل العيش لدى البيشمركة وتطوير قوات البيشمركة الكوردستانية"، وفيما يتعلق بعملية دفع الرواتب بنكياً وفتح الحسابات البنكية قال الوزير " يتقاضى 33.382 من جنود وضباط البيشمركة رواتبهم من البنك".

وأضاف الوزير قائلاً " لقد أكملنا مشروعين تأريخيين مهمين، وكانت انجازات مهمة لوزارة البيشمركة، وتشمل مشروع إنشاء وحدة محاسبة عسكرية لقوات البيشمركة الكوردستانية ومشروع الدفاع، كما تم إعداد وتحويل 3.018 ملف للبيشمركة الى مديرية التقاعد في وزارة المالية، وكذلك تم إحالة 1.086 ملف لشهداء المعارك ضد داعش والوحدتين 70 و 80 الى ملاك وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين" .

وقال الوزير أيضاً " منعنا هدر الاموال واستطعنا إعادة 8 مليار دينار لخزينة حكومة إقليم كوردستان، كما أنفقنا ما يقارب 14 مليار دينار كتكاليف لجرحى الحرب والديون المتراكمة على الوزارة".

وأشار الى أنه " في دورات الكلية العسكرية تم تدريب 1000 ضابط بالاضافة لقبول 31 شهادة ماجستير في العلوم العسكرية، كما تم إرسال 300 ضابط برتب مختلفة الى الخارج لحضور دورات عسكرية مختلفة، وشارك 250 ضابط في دورات تعليم اللغة الانكليزية واللغة الالمانية، كما أنشأنا خلية إعلامية توعوية للبيشمركة وبالتنسيق مع الخلية الحربية العراقية، وهكذا قمنا بإعادة تنظيم البيانات والمقابلات الصحفية لجميع القادة والمسؤلين والضباط".