بالفيديو | توقيف رجل يدّعي النبوة اختار "سوق الشيوخ" منبراً لرسالته

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر محلية عراقية اليوم الجمعة أن قوات الأمن اعتقلت رجلاً أدّعى النبوة في إحدى المدن الجنوبية من البلاد.

وقبل ذلك، توجّه "مدعي النبوة" إلى أحد المساجد وطلب من الخطيب أن يسمح له بإلقاء خطبة أمام المصلين بوصفه "نبياً مرسلاً" يريد إعلان دعوته إلى المؤمنين.

وبحسب شهود عيّان فإن خطيب المسجد منع مدّعي النبوة من اعتلاء المنبر، مما دفع بالرجل إلى مخاطبة المصلين بأعلى صوته قائلاً إنه سيعلن رسالته ظهر اليوم قرب أحد الجسور.

وبعد ذلك، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من اعتقال مدعي النبوة الذي أصبح حديث الكثير من سكان قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار.

وأظهر تسجيل مصوّر لمدّعي النبوة بينما كان يجيب على استفسارات داخل ما بدا أنها غرفة تحقيق في مركز للشرطة، حيث استشهد بآيات من القرآن الكريم.

وقال شهود لكوردستان 24، إن الشخص الذي تم توقيفه ينحدر من بلدة كرمة بني سعيد ويعاني من "أمراض نفسية"، وهو ما أكدته أسرته لاحقاً.