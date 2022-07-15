الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هذا الأسبوع

أربيل (كوردستان 24)- دعا الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الجمعة إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

جاء ذلك في بيان أصدره الإطار بعد اجتماع عقده اليوم لبحث مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الإطار في بيان إنه قرر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك.

ودعا الإطار "رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية".

وجدد الإطار "دعوة الأطراف الكوردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والإعمار والخدمات وغيرها".

وقبل ذلك، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، وليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة".