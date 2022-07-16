العراق يترقب قراراً تركياً بشأن المياه على وقع اشتداد أزمة الجفاف

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم السبت إن تركيا أبدت استعدادها لزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق "خلال الأيام القليلة المقبلة".

ومع قلة الأمطار، يعاني العراق من انخفاض شديد في إمدادات المياه في الوقت الذي تبني إيران وتركيا سدوداً كبيرة لحل مشكلات نقص المياه لديهما.

وأجرت السلطات العراقية في الآونة الأخيرة اتصالات مع دولتي المنبع إيران وتركيا، لإقناعهما بزيادة تدفقات العراق المائية، بعد تراجع منسوب المياه الذي ألقى بظلاله على المحاصيل الزراعية.

وقالت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان إن وزيرها مهدي رشيد الحمداني عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو لـ"مناقشة وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة إلى الأراضي العراقية".

وأشارت الوزارة إلى أن الحمداني طلب من الجانب التركي خلال الاجتماع "إعادة النظر بخطة الإطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية".

وأصبحت المياه المشتركة مصدراً متزايداً للتوتر السياسي بين تركيا وجيرانها، ولا سيما العراق وسوريا اللذين يعانيان من الجفاف بسبب سوء إدارة المياه.

وقالت وزارة الموارد المائية العراقية على صفحتها في فيسبوك إن المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه أبدى استعداده للتعاون مع العراق بـ"الإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم".

واتفق الجانبان، خلال الاجتماع الافتراضي، على إرسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعياً على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود "وفقاً للخزين المتاح" لتجاوز أزمة شح المياه التي يمر بها العراق، حسبما ذكره البيان العراقي.

وبسبب التغيّر المناخي، يواجه العراق انخفاضاً في معدل تساقط الأمطار، في الوقت الذي حرفت إيران مسارات الكثير من أنهارها المتجهة إلى الأراضي العراقية.

وانخفضت التدفقات من إيران وتركيا بصورة كبيرة في العراق على مدار السنوات الماضية. وسبق أن قال مسؤولون عراقيون إن المفاوضات مع تركيا "صعبة" لكنها قائمة.