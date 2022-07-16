ثقافة وفنون

بالصور | كوردستان تدشن مشروعاً سياحياً فريداً لعشاق تسلق الجبال

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لحظة تدشين المشروع - صورة: إدارة سوران المستقلة
لحظة تدشين المشروع - صورة: إدارة سوران المستقلة
کوردستان إقليم كوردستان سوران سياحة

أربيل (كوردستان 24)- دشن إقليم كوردستان اليوم السبت مشروعاً سياحياً فريداً لهواة تسلق الجبال، هو الأول على مستوى العراق.

واُفتتح المشروع في منطقة الإدارة المستقلة لسوران، وجرى ذلك في مراسم رسمية حضرها مسؤول الإدارة هلكورد شيخ نجيب ورئيس اتحاد كوردستان لمتسلقي الجبال أنور علي.

ويقع المشروع تحديداً في قرية (كركي) التابعة لقضاء رواندز.

وعلى هامش المراسم، نُظمت عملية تسلق للجبال بمشاركة هواة التسلق بمسافة ثلاثة كيلومترات، وبعد ذلك اُفتتح معرض فوتوغرافي خاص بالمشروع.

وقال المنظمون إن "المشروع مهم في جميع أنحاء كوردستان والعراق في السياحة ورياضة تسلق الجبال، ولا سيما في إدارة سوران المستقلة".

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