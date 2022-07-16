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مسرور بارزاني يهنئ الصابئة المندائيين برأس السنة المندائية

يحتفل الصابئة المندائيون في العراق والعالم يوم غد 17 تموز يوليو بحلول رأس السنة المندائية
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رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان الصابئة المندائيون رأس السنة المندائية مسرور بارزاني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت الصابئة المندائيين بحلول رأس السنة المندائية.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر "مع حلول رأس السنة المندائية، أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، متمنياً لهم السلام والطمأنينة، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم والإنسانية جمعاء في أجواء زاخرة بالتعايش والمحبة والتسامح".

ويحتفل الصابئة المندائيون في العراق والعالم يوم غد 17 تموز يوليو بحلول رأس السنة المندائية، على أن يقام الاحتفال المركزي بعد غد.

وتعد المندائية من الديانات القديمة ويصنفها مؤرخون بانها أول ديانة موحدة في تاريخ البشرية وكان وجود اتباعها يتركز في المحافظات الجنوبية العراقية لاسيما البصرة وميسان وذي قار قبل أن يهاجر الكثير منهم لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية منذ عام 2003.

واشتق اسم الديانة المندائية التي تعتبر كلمة المندائيين من الجذر (مندا) والذي يعني المعرفة أو العلم في اللغة المندائية التي هي اللغة الآرامية القديمة.

وترك كثير من المندائيين جنوب العراق متجهين صوب إقليم كوردستان، فيما هاجر آخرون إلى دول أوروبية عدة بعدما تعرضوا الى هجمات من مختلف الجماعات. وكان للمندائيين محال لصياغة الذهب في جنوب العراق ووسطه وهي مهنة يشتهرون بها منذ القدم.

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