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الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحا بخصوص السفر الى الصين

author_image سوار أحمد
العراق الصين العراق الخطوط الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يوم السبت، توضيحا بخصوص السفر إلى الصين.

وذكرت الشركة في بيان، أن "إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن تبين للمسافرين الراغبين بالسفر إلى جمهورية الصين أن الشركة تعمل وفق السياقات والإجراءات الرسمية لنقل المسافرين من الصينيين والعراقيين ووفق جداول تحددها تلك الإجراءات".

وأضافت، أن "ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من امتناعنا عن نقل مسافرين عراقيين هي معلومات عارية عن الصحة والهدف منها الاساءة فقط"، لافتة الى ان "الناقل الوطني سينفذ رحلة مباشرة الى الصين في الثاني من شهر آب القادم".

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