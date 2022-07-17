بايدن قبيل مغادرته السعودية: أمريكا لن تتخلى عن الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- غادر جو بايدن يوم السبت المملكة العربية السعودية، بعد تأكيده لقادة دول الخليج وثلاث دول عربيّة أخرى خلال لقائه بهم في جدّة، أنّ واشنطن "لن تتخلّى" عن الشرق الأوسط حيث تؤدّي منذ عقود دورًا سياسيًا وعسكريًا محوريًا، وأنّها ستعتمد رؤية جديدة للمنطقة الاستراتيجيّة ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.

ويحدث هذا وسط انتقادات واسعة طالت اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي، لا سيما داخل الولايات المتحدة.

وشدّد بايدن في كلمة أمام الرؤساء والملوك والمسؤولين الممثّلين لستّ دول خليجيّة بالإضافة إلى الأردن ومصر والعراق، على أنّه أوّل رئيس أميركي يزور الشرق الأوسط دون أن يكون الجيش الأميركي منخرطا في حرب في المنطقة منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وقال "لن نتخلّى (عن الشرق الأوسط) ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".

وأضاف "اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كلّ هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعًا، ولن تغادر" تحت تصفيق الحاضرين.

وكان بايدن عقد السبت لقاءات منفصلة مع كلّ من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودعاه لزيارة واشنطن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.