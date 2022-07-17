أسعار الدولار والذهب والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148500 دينار
100 يورو = 151500 دينار
100 جنيه إسترليني = 177000 دينار
100 ليرة تركية = 8600 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4800 دينار
دينار أردني واحد = 2015 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 408000 دينار
مثقال عيار 21 = 365000 دينار
مثقال عيار 18 = 313000 دينار