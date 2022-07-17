خفض أجور الجامعات وتطويرها.. "التعليم العالي" تحقق نقلات نوعية في 3 سنوات بكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، من تحقيق إنجازات عديدة على صعيد تطوير الجامعات وخفض الأجور، ومنحها بعدا دوليا خلال ثلاث سنوات من عمر الكابينة التاسعة، وفق ما أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد.

وقال آرام محمد، ان أهم نشاط لوزارته هو خفض أجور التعليم الموازي والمسائي بنسبة 45 بالمئة.‏

‏واضاف: "خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت وزارتنا بتغيير 12 رئيسا للجامعات الحكومية من اصل 14 جامعة، وكانت هناك أيضا تغييرات على مستوى عمداء الكليات، حيث قمنا بتغيير حوالي 60 عميدا في الجامعات، وستستمر هذه العملية.

واكد ان الوزارة وفرت فرصا للقيادات الأكاديمية النسائية للمشاركة في إدارة مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا وجود ثلاث نساء كرئيسات جامعات.

وأشار وزير التعليم العالي الى ان خفض أجور التعليم الموازي والمسائي بنسبة 45٪، وتخفيض رسوم التعليم الخاص بنسبة 25٪ في السنة الأولى و 20٪ في السنوات التالية، خفف الكثير من الأعباء المالية على الطلبة واسرهم.

‏وأضاف أن "أحد الأنشطة الأخرى لوزارتنا هو الإعلان عن تأمين 6000 لطلبة التعليم العالي كالدبلوم والماجستير والدكتوراة، كما تم توفير التعليم المجاني لأسر وأبناء الشهداء، وتوفير مقاعد لجميع مقدمي الطلبات الذين تقدموا بطلب للحصول على التعليم (سنجار وكركوك وخانقين) وبقية المناطق المتنازع عليها، وكذلك توفير مقاعد للطلبة من اللاجئين السوريين.

وتابع "تمكنا من الحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ مشاريع إصلاح التعليم العالي من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، وخاصة برامج إيراسموس وإيراسموس بالاس"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تطوير القدرات ودعم مؤسسات التعليم العالي بمبلغ 3 مليون يورو.

واضاف آرام محمد: "هناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهي توسيع البعد الدولي لجامعاتنا لتطوير العلاقات العلمية والأكاديمية".