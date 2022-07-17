صحة وبیئة

طقس العراق.. الأسبوع الجاري يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة

author_image سوار أحمد
العراق حالة الطقس درجات الحراراة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً وحاراً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط احياناً في الاقسام الوسطى والجنوبية الى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار".

وتابع أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط أحياناً الى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في عموم البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً وحاراً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد".

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