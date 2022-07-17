وزير التربية : تم تخصيص 199 مليار دينار لتطوير قطاع التعليم في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال آلان حمة سعيد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة " أن الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان خصصت 199 مليار دينار لتطوير قطاع التعليم، وهنالك ثلاث نقاط مهمة تتعلق بقانون الإصلاح في وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان، أولها إلغاء المزايا من الرواتب وتعدد الرواتب".

وأشار الوزير إلى " أن أكبر منصة تضم بيانات أكثر من 2 مليون معلم وطالب وموظف، أي 33 في المائة من سكان إقليم كوردستان، مملوكة الآن لوزارة التربية والتعليم، ولقد تمكنا من توفير التعليم لأطفال الكورد المغتربين، ومنذ 8 مارس/آذار، 103 طلاب يدرسون اللغة الكوردية باستمرار، ونهدف إلى تعليم اللغة الكوردية للأطفال المولودين في الخارج".

وأضاف الوزير" كما جاء في جدول أعمال الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تمكنا حتى الآن من مراجعة أكثر من 35 عنوانا للكتب بشكل علمي، من حيث التعديلات وحتى إدراج كتب جديدة، وفي مرحلة أخرى، تمكنا من منح أكثر من 1436 معلما الإذن بإكمال التعليم العالي والماجستير والدكتوراه، الأمر الذي سيكون ذا أهمية كبيرة لجودة العملية التعليمية، ولقد تمكنا من إنشاء أكبر منصة الكترونية لتسيير معاملاتنا، وجعلنا جميع بيانات المعلمين والطلاب والموظفين وجميع المواد المدرسية رقمية".

وأكد " باننا تمكنا من تأمين 9,539 وظيفة حتى الآن، ووفرنا 39 معلماً لمواصلة العملية التعليمية في السجون وإصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان وفرنا التمويل لمدارس اللاجئين، بعد أن توقفت المنظمات عن تقديم الدعم المالي لرواتب المعلمين".

وتابع قائلاً " اكتسبنا الحق في إجراء اختبارين من أكثر الاختبارات تقدماً وتميزاً من قبل المؤسسات التعليمية في العالم، وسيكون هذا أساساً لمقارنة قطاع التعليم في إقليم كوردستان بالدول الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تشارك في هذه الاختبارات وتكون ضمن نظامها التعليمي الخاص".

وأضاف الوزير " لقد تمكنا من إعادة 13,000 طفل إلى المدرسة، وأكملنا الآن استراتيجية تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، والتي نريد أن تخلق نقطة تحول في مجال التدريب، وجرى تخصيص 46 مليارا و526 مليونا لاستكمال عدة مدارس جديدة في جميع أنحاء إقليم كوردستان، وبمساعدة جميع الأطراف ذات الصلة، تمكنا من تجديد 635 مدرسة وروضة أطفال ومعهدا في هذه الكابينة، سواء كليا أو جزئياً، وبالإضافة لتوفير رواتب المعلمين وموظفي التعليم تم تخصيص 199 مليار دينار لتطوير قطاع التعليم ".