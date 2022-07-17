الصحة العراقية تُصدر تحذيرا جديدا بشأن كورونا وتوجه رسالة للمواطنين

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزارة الصحة الإتحادية، اليوم الأحد، اجراءاتها تجاه الحجاج العائدين إلى البلاد، فيما وجهت رسالة الى المواطنين بعد الارتفاع الحاد باعداد اصابات كورونا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "وزارة الصحة جزء اساسي من بعثة الحج، حيث إن البعثة الطبية رافقت الحجيج منذ الأيام الأولى لموسم الحج في كل المنافذ".

وأشار البدر إلى أن "هناك أكثر من مركز صحي مؤقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة تم افتتاحها لمتابعة الحالات الصحية وتقديم الرعاية الطبية"، مؤكداً "استمرار عمل البعثة في المنافذ الحدودية لغاية الآن".

وأوضح، أن "مجموعة من الاطباء والملاكات الصحية ترافق الحجيج إثناء العودة، وهذا وفق خطة معدة مسبقاً وبمتابعة من وزير الصحة من خلال مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة".

وعن زيادة الاصابات بكورونا، أكد البدر، أن "العراق يشهد ارتفاعاً حاداً في إعداد الاصابات بكورونا"، لافتاً إلى أنه "لا يزال الالتزام شبه معدوم بما يخص الاجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح".

ودعا المواطنين، إلى "الاقبال لتلقي اللقاح والالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي".