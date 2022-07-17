تسجيل حالة وفاة و839 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان اليوم الأحد، تسجيل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع اجمالي عدد الإصابات الى 452894.

وذكرت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إن 576 مريضا تعافوا، ليصل مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء الكلي الى 435940.

وأضاف أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا، خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ عدد حالات الوفاة 7456 حالة.

وسجل اقليم كوردستان يوم امس السبت 430 حالة اصابة بالفيروس.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإتحادية، سيف البدر، اليوم الأحد في بيان، ان "العراق يشهد ارتفاعاً حاداً في إعداد الاصابات بكورونا"، لافتاً إلى أنه "لا يزال الالتزام شبه معدوم بما يخص الاجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح".

ودعا المواطنين، إلى "الاقبال لتلقي اللقاح والالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي".