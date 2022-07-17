الرئيس بارزاني والنجيفي يبحثان معوقات العملية السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي معوقات العملية السياسية في العراق.

وذكر مقر البارزاني في بيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد في صلاح الدين آخر مستجدات الوضع السياسي المعوقات التي تعترض العملية السياسية في العراق.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه العراق جموداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي بعد إخفاق القوى الفائزة في تشكيل الحكومة.