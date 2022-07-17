سینما

بالصور | جاكي شان ينتج فيلماً على أطلال "الحجر الأسود" في سوريا

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ممثلون يرتدون الزي اليمني
ممثلون يرتدون الزي اليمني
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أربيل (كوردستان 24)- انطلق مؤخراً تصوير فيلم (هوم أوبريشن - عملية الديار) في حي "الحجر الأسود" المدمر الواقع إلى الجنوب من دمشق.

ويعد الفيلم مشروعاً صينياً - إماراتياً مشتركاً ينتجه الممثل الصيني الشهير جاكي شان. ويتمحور الفيلم حول إجلاء رعايا صينيين وأجانب ودبلوماسيين خلال حرب اليمن عام 2015.

وبث تلفزيون الصين الدولي الناطق بالعربية، تقريراً مصوراً يظهر حضور طاقم الفيلم مع السفير الصيني بدمشق وسط الدمار في حي الحجر الأسود للإعلان عن بدء تصوير الفيلم.

ومن المتوقع انتهاء التصوير يوم غد الاثنين، حيث نشر مخرج الفيلم الصيني "سونغ ين شي" على حسابه في إنستغرام صوراً لمواقع تصوير العمل.

وقصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية أثناء إجلاء الصين لنحو 600 شخص من رعاياها المدنيين والدبلوماسيين و200 مواطن يحملون جنسيات أخرى من اليمن عام 2015.

واستغرق الإعداد للفيلم أربع سنوات جرى خلالها العمل على السيناريو الذي ينتجه الممثل الصيني جاكي تشان إلى جانب شركة (آرت ميكر برودكشن) الإماراتية.

ونقل تلفزيون الصين الدولي عن مخرج الفيلم "سونغ ين شي" قوله إنّ هذا الفيلم لا يسلط الضوء على فلسفة الحكومة الصينية في سياستها، فحسب، بل يجسد أيضاً "اقتراح الصين بناء نوع جديد من العلاقات الدولية، يقوم على مصير مشترك للبشرية داخل حزام دول طريق الحرير القديم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استثمار مشاهد الدمار في سوريا، في تصوير أعمال سينمائية وتلفزيونية، فقد كان المخرج السوري نجدت أنزور، السباق الى تصوير أعماله في عدة مناطق مدمرة أبرزها داريا والغوطة الشرقية.

وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل إعلام سورية غير رسمية عمليات التصوير السينمائي وسط الحي المدمر جنوب دمشق بممثلين يرتدون الزي اليمني.

وأثارت تلك الصور انتقاد الكثير من السوريين، ولا سيما النازحين من الحجر الأسود والذين أعربوا عن استيائهم بسبب منع السلطات السورية عودتهم إلى ديارهم على الرغم من المناشدات والنداءات الإنسانية المتكررة.

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