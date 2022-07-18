جثمان علي قاضي يصل أربيل واستعدادات لاستقباله بمراسم رسمية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يصل جثمان علي قاضي، وهو الابن الوحيد للقائد الكوردي ورئيس جمهورية مهاباد الكوردية قاضي محمد، اليوم الاثنين الى أربيل، حيث تجري الاستعدادات لإجراء مراسم استقبال الجثمان.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، لكوردستان24، ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيكون في استقبال الجثمان بمطار أربيل.

واكد خوشناو أنه بعد انتهاء المراسم سيتم نقل الجثة الى بلدة كلار بإقليم كوردستان.

وكان خوشناو قد اعلن في وقت سابق ان الحكومة الإيرانية وافقت على دفن علي قاضي في مسقط رأسه مدينة مهاباد، لكنها منعت عائلته من اجراء أي مراسم الأمر الذي رفضته العائلة.

وقال خوشناو لكوردستان24، ان "حكومة الإقليم تكفلت بإعادة جثمان المرحوم علي قاضي من المانيا، وبتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني".

وعلي قاضي، هو الابن الوحيد للقائد الكوردي ورئيس جمهورية مهاباد قاضي محمد، وهو من مواليد مدينة مهاباد في كوردستان إيران، عام 1933، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً عندما أعلن والده جمهورية مهاباد.

وأعلن قاضي محمد بتاريخ 22 كانون الثاني عام 1946، عن تأسيس جمهورية مهاباد الكوردية، وتم رفع العلم الكوردستاني في ساحة جارجرا بمهاباد.

وفي 30 آذار 1947 نُفّذ حكم الإعدام برئيس جمهورية مهاباد قاضي محمد، ومعه أخويه سيف القاضي وصدر القاضي.