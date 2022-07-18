نيجيرفان بارزاني: رسالة علي قاضي على الدوام كانت السلام ووحدة الصف

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين، ان رسالة الفقيد علي قاضي، كانت على الدوام هي تشجيع الحلول السلمية، ووحدة الصف الكوردي.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، في كلمة له في مراسم استقبال جثمان نجل الزعيم الكوردي "قاضي محمد" في مطار اربيل الدولي.

ووصل جثمان علي قاضي محمد، الى مطار اربيل الدولي، حيث تم استقباله بمراسم استقبال حضرها رئيس الإقليم، وعائلة الفقيد وعدد من المسؤولين وممثلي الأحزاب الكوردستانية.

واكد نيجيرفان بارزاني، إن "الشعوب الحية تحترم تضحيات مناضليها والزعيم قاضي محمد ناضل من اجل حرية شعبه".

ووضع رئيس إقليم كوردستان وممثلو الاحزاب الكوردية الذين حضرو المراسم، أكاليل زهور على جثمان علي قاضي محمد، الذي من المقرر مواراته الثرى في منطقة كلار بعد انتهاء المراسم.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، لكوردستان24، انه بعد انتهاء المراسم سيتم نقل الجثة الى بلدة كلار بإقليم كوردستان.

وكان خوشناو قد اعلن في وقت سابق ان الحكومة الإيرانية وافقت على دفن علي قاضي في مسقط رأسه مدينة مهاباد، لكنها منعت عائلته من اجراء أي مراسم الأمر الذي رفضته العائلة.

وقال خوشناو لكوردستان24، ان "حكومة الإقليم تكفلت بإعادة جثمان المرحوم علي قاضي من المانيا، وبتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني".

وعلي قاضي، هو الابن الوحيد للقائد الكوردي ورئيس جمهورية مهاباد قاضي محمد، وهو من مواليد مدينة مهاباد في كوردستان إيران، عام 1933، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً عندما أعلن والده جمهورية مهاباد.

وأعلن قاضي محمد بتاريخ 22 كانون الثاني عام 1946، عن تأسيس جمهورية مهاباد الكوردية، وتم رفع العلم الكوردستاني في ساحة جارجرا بمهاباد.

وفي 30 آذار 1947 نُفّذ حكم الإعدام برئيس جمهورية مهاباد قاضي محمد، ومعه أخويه سيف القاضي وصدر القاضي.