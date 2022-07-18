"العمل والشؤون الاجتماعية": وفرنا آلاف فرص العمل وأصدرنا قوانين عصرية في كوردستان خلال 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، ان الوزارة تمكنت من توفير آلاف فرص العمل، وإصدار قوانين عصرية، وذلك خلال ثلاث سنوات من عمر الكابينة الحكومية التاسعة.

وقالت كويستان محمد في كلمة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعد من أهم الوزارات الخدمية، وتدار من خلالها أوضاع جميع الفقراء والمعاقين والعمال، ونحن وخلال سنوات عملنا الثلاث، تمكنا من تنفيذ عدد من المشاريع المهمة والاستراتيجية.

وتابعت "ولأول مرة أعددنا مشروع قانون إصلاح اجتماعي، وأعددنا مشروع قانون عقوبات بديل، وفي حال إقراره، لن يحاكم بعد الآن على سرقة شيء صغير مقوم بأقل من قيمته ولا يدخل المجال الجنائي، وأعددنا مشروعي قانون العمل والمعاشات والضمان الاجتماعي وأرسلناه إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه لاحقا وتوجيهه إلى برلمان كوردستان".

وفيما يتعلق بالإصلاح، اكدت الوزيرة ان الوزارة أجرت إصلاحات كاملة داخل مؤسساتها، لا سيما فيما يتعلق بالمخدرات والاعتداء الجنسي وغيرها من المسائل.

وتمكنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من توفير 5,431 شركة و41,701 عامل بسبب تفعيل وتفعيل مديريات الضمان الاجتماعي.

وأشارت كويستان محمد الى انه تم انشاء مفتشي وظائف للتحقيق في أماكن العمل لضمان حقوق العمال، وكذلك لتفعيل غرفة الصحة والسلامة المهنية لحماية صحة العمال وحياتهم، كما قامت الوزارة بتنظيم 390 دورة في مراكز التدريب المهني وتدريب 2,649 شابا في مختلف المهن.

ولأول مرة، وافق مجلس الوزراء على نظام أسري بديل، كما هو الحال في أي بلد متقدم في العالم، وتمكنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ضم 18 طفلا إلى أسر، حيث اعدت الوزارة تنظيم دور الأطفال وفقا للعمر، الذي كان في السابق يشمل جميع الأعمار معا، مما أدى إلى العنف وسوء المعاملة.

وقالت كويستان محمد "كما أولينا اهتماما كاملا للأطفال والنساء اللواتي يقمن في الملاجئ".

وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، قامت الوزارة بتعديل القانون لصالحهم، بما يحسن من قدراتهم وأداء واجباتهم وحقوقهم كأي شخص عادي في المجتمع، كما أعادت رواتب 13 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة وقال: "لأول مرة، سيكون لهم بطاقات شخصية خاصة بهم، ولأول مرة سيحصلون على حقوقهم".

كما تم توزيع 200 الف طرد لمتئتي الف اسرة، وتوزيع 14 مليار دينار على 140 ألف أسرة، وللمرة الثالثة تم توزيع 350 ألف طرد على 350 ألف أسرة.