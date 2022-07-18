شرطة السليمانية : اعتقال عصابة تتكون من ستة أشخاص

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة السليمانية، أن مفارز مكتب كوردسات التابعة لشرطة مكافحة الاجرام وبالتعاون مع المكاتب الشرقية والغربية لشرطة مكافحة الاجرام القت القبض على عصابة مكونة من ستة اشخاص كان بحوزتهم مخدرات .

وأشار بيان شرطة السليمانية الى انه " بعد ورود معلومات للشرطة عن ستة متهمين بحوزتهم مخدرات ويعملون بشكل عصابة منظمة، قامت وحدات الشرطة على الفور بالبدء بالتحقيقات اللازمة ومتابعة المتهمين، واستطاعوا القاء القبض على أعضاء العصابة بالكامل".

وحسب بيان شرطة السليمانية " عند القاء القبض على المتهمين كانت بحوزتهم مخدرات وأدوات تستعمل لاستخدام المخدرات، بالإضافة لسلاح من نوع مسدس وعدة أجهزة موبايل وأدوات أخرى تمت مصادرتها ".

وأضاف البيان " ان المتهمين تم القاء القبض عليهم بقرار من القاضي حسب المادة 30 من قانون مكافحة المخدرات ".