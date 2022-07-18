فؤاد حسين وبافل طالباني يبحثان مسار "السباق الرئاسي".. واجتماع ثانٍ مرتقب للكتل النيابية

أربيل (كوردستان 24)- عقد وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فؤاد حسين اليوم الاثنين اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني لبحث ملف منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لكوردستان 24، إن الجانبين عقدا مباحثاتهما في السليمانية، وسيتناولان فيها ملف المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وللحزبين الكورديين مرشحان اثنان لشغل منصب رئيس الجمهورية، هما ريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني.

ويأتي هذا في وقت عقدت رئاسة البرلمان العراقي اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث إمكانية تحديد موعد لعقد جلسة نيابية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

ولم يتوصل الاجتماع إلى أي اتفاق بشأن الموعد، لكنه قرر "إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها"، حسبما ذكر بيان أصدره البرلمان.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر بناءً على طلب نائب الرئيس البرلمان شاخوان عبد الله والقوى الكوردية "من أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم مشترك"، بحسب البيان.

ويستأنف البرلمان العراقي جلساته ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية.

وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات حول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، منذ الانتخابات التي أُجريت قبل نحو تسعة أشهر.