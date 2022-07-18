سیاسة

فؤاد حسين وبافل طالباني يبحثان مسار "السباق الرئاسي".. واجتماع ثانٍ مرتقب للكتل النيابية

يستأنف البرلمان العراقي جلساته ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من اجتماع رئاسة البرلمان مع الكتل النيابية
جانب من اجتماع رئاسة البرلمان مع الكتل النيابية
العراق إقليم كوردستان العراق رئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- عقد وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فؤاد حسين اليوم الاثنين اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني لبحث ملف منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لكوردستان 24، إن الجانبين عقدا مباحثاتهما في السليمانية، وسيتناولان فيها ملف المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وللحزبين الكورديين مرشحان اثنان لشغل منصب رئيس الجمهورية، هما ريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني.

ويأتي هذا في وقت عقدت رئاسة البرلمان العراقي اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث إمكانية تحديد موعد لعقد جلسة نيابية خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

ولم يتوصل الاجتماع إلى أي اتفاق بشأن الموعد، لكنه قرر "إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها"، حسبما ذكر بيان أصدره البرلمان.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر بناءً على طلب نائب الرئيس البرلمان شاخوان عبد الله والقوى الكوردية "من أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم مشترك"، بحسب البيان.

ويستأنف البرلمان العراقي جلساته ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية.

وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات حول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، منذ الانتخابات التي أُجريت قبل نحو تسعة أشهر.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

المحكمة الاتحادية ترفض دعوى قضائية بشأن السلفة المخصصة لإقليم كوردستان
  9 دقائق
کوردستان

كوردستان تعلن حجم صادراتها النفطية وإيراداتها للربع الأول من العام الجاري
  1 ساعة
العراق

الصدر يتهم المالكي بالسعي لقتله ويطالبه باعتزال السياسة وتسليم نفسه للقضاء
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف