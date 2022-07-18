أمن

بالفيديو | كوردستان تحبط عملية عابرة للحدود لتهريب نصف طن مخدرات بآلات العصير

اعتقال أربعة متهمين وهم سائقو الشاحنات ومالك المستودع الذي خُزنت آلات العصير فيه
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الآلات التي خُبأت فيها المخدرات - صورة: مجلس أمن إقليم كوردستان
الآلات التي خُبأت فيها المخدرات - صورة: مجلس أمن إقليم كوردستان
کوردستان مخدرات إقليم كوردستان أربيل ليلان كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الاثنين ضبط نصف طن من المواد المخدرة في عملية خاطفة بمدينة أربيل.

وقال المجلس في بيان إن مؤسساته ضبطت في 14 من الشهر المنصرم أكثر من 500 كيلوغرام من المخدرات على شكل حبوب في مدينة أربيل.

وأضاف أن الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل آلات لتصنيع العصير، ونُقلت من ناحية ليلان في كركوك إلى أربيل بغية شحنها إلى الخارج عبر إحدى شركات النقل.

وأشار المجلس إلى أن مفارزه اعتقلت أربعة متهمين، وهم سائقو الشاحنات ومالك المستودع الذي خُزنت آلات العصير فيه، ثم أُحيلوا إلى القضاء.

وأظهرت لقطات نشرها مجلس أمن إقليم كوردستان صوراً للمتهمين الأربعة، فضلاً عن آلات العصير التي خُبأت فيها الحبوب المخدرة.

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