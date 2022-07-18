اقتصاد

مسؤول مالي ينفي انسحاب شركات نفطية من كوردستان ويؤكد اعتراف بغداد بغالبية العقود

سبق أن جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التأكيد على التزام حكومته بعقودها مع شركات النفط العالمية
author_image Kurdistan24 اربیل
مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان في مقابلة مع كوردستان 24
مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان في مقابلة مع كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان ريباز حملان العراق عقود نفطية

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مالي كبير في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين إن الحكومة العراقية أقرت بسلامة غالبية العقود النفطية المبرمة بين الإقليم والشركات العالمية، نافياً في الوقت نفسه انسحاب أي شركة تعمل في قطاع الطاقة من كوردستان.

وفي نيسان أبريل من العام الجاري، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن العقود النفطية التي أبرمتها كوردستان مع الشركات العالمية "ليست جريمة"، وأشار حينها إلى أن 80 بالمئة منها سليمة، بيد أن المشكلة تكمن في 20 بالمئة من تلك العقود.

وتصاعد النزاع النفطي بين أربيل وبغداد بعد أن ذكرت المحكمة الاتحادية أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان "غير دستورية"، فيما رفض إقليم كوردستان الحكم، وقال إنه قرار صدر بدافع سياسي وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور.

ومن ذلك الحين، أجرت وزارة النفط العراقية ضغوطات عدة في محاولة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك استدعاء سبع شركات عاملة إلى جلسات قضائية تجارية.

وسبق أن جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التأكيد على التزام حكومته بعقودها مع شركات النفط العالمية، وشدد على أن إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه.

وقال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن الحكومة العراقية اعترفت بـ80 بالمئة من العقود النفطية في إقليم كوردستان.

وأشار المسؤول المالي إلى أن القطاع النفطي في الإقليم لا ينتهك أحكام الدستور لأنه يستند إلى قانون صادر عن برلمان كوردستان.

ونفى حملان ما تداولته وسائل إعلام من تقارير تحدثت عن انسحاب عدد من شركات الطاقة من إقليم كوردستان، وقال "لم تغادر أي شركة تعمل في مجال الطاقة".

وتطرق المسؤول إلى الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة في القطاع النفطي، مضيفاً أنها أسهمت في إعادة أربعة دولارات عن كل برميل نفط إلى خزينة الحكومة.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت بغداد مستعدة لتمويل رواتب موظفي الإقليم، قال حملان في مقابلته مع كوردستان 24، إن الحكومة الاتحادية "مستعدة" لتمويل 50 بالمئة من الرواتب، على الرغم من أنها لم ترسل طيلة العام الجاري سوى 400 مليار دينار، أي بواقع شهرين.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالفيديو | كوردستان تحبط عملية عابرة للحدود لتهريب نصف طن مخدرات بآلات العصير
  2 ساعات
کوردستان

المحكمة الاتحادية ترفض دعوى قضائية بشأن السلفة المخصصة لإقليم كوردستان
  2 ساعات
العراق

فؤاد حسين وبافل طالباني يبحثان مسار "السباق الرئاسي".. واجتماع ثانٍ مرتقب للكتل النيابية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف