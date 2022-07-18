صحة وبیئة

مسرور بارزاني: الأمن المائي أولويتنا ونعمل لإدارته على أكمل وجه

تعهد مسرور بارزاني في كلمة ألقاها مؤخراً بزيادة عدد السدود ومواصلة العمل لحماية الأمن المائي
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني الأمن المائي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين إن الأمن المائي يمثل أولوية بالنسبة لحكومته، وأكد على العمل لإدارته على أكمل وجه.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر "يمثل الأمن المائي أولويتنا، ونعمل لإدارة هذا المورد القيّم على نحو أفضل لدعم فلاحينا وكل أسرة في جميع أرجاء كوردستان".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد نفذت على مدى السنوات الثلاث الماضية باكورة مشاريع تهدف لتوفير الأمن المائي وإنشاء سدود وبرك مائية.

وتعهد مسرور بارزاني في كلمة ألقاها مؤخراً بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء مهام حكومته، بزيادة عدد السدود ومواصلة العمل لحماية الأمن المائي.

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