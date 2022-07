مسرور بارزاني: الأمن المائي أولويتنا ونعمل لإدارته على أكمل وجه

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين إن الأمن المائي يمثل أولوية بالنسبة لحكومته، وأكد على العمل لإدارته على أكمل وجه.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر "يمثل الأمن المائي أولويتنا، ونعمل لإدارة هذا المورد القيّم على نحو أفضل لدعم فلاحينا وكل أسرة في جميع أرجاء كوردستان".

Water security is our priority. We are working to better manage this precious resource to help our farmers and every household across Kurdistan. pic.twitter.com/7q1zIuHqm0