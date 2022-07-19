وزير الثقافة والشباب بإقليم كوردستان يعدّد إنجازات وزارته خلال 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- عدد وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، محمد حمة سعيد، إنجازات وزارته خلال ثلاث سنوات من عمر الكابينة الحكومية التاسعة.

وقال محمد حمة سعيد في كلمة مصورة، ان وزارة الثقافة أعادت أكثر من 5 مليار دينار الى خزينة الحكومة.

وقال وزير الثقافة انه تمت متابعة ملفات الفنانين الذين حصلوا على أموال لإنتاج مشاريع فنية، إلا أنهم لم يقوموا بإنتاج تلك المشاريع، مؤكدا انها تمت إعادة تلك الأموال الى خزينة الحكومة.

واكد محمد حمة سعيد ان وزارة الثقافة قامت بالعديد من النشاطات بهدف حماية اللغة الكوردية والدفاع عنها، كما قامت بتجديد وتحديث المكتبات العامة، مشيرا الى ان الوزارة تمكنت من تقليل الإجراءات الروتينية داخل مؤسساتها بشكل كبير.

والتزاما بقانون الإصلاح قامت الوزارة بمراجعة ملفات الموظفين ومن اصل 6858، تمت مراجعة 6168 حالة، وتدقيق رواتبهم وبذلك تمت إعادة 167 مليون دينار الى خزينة الحكومة.

وتمكنت وزارة الثقافة من إعادة 5 مليار دينار الى الخزينة بعد تلافي النفقات غير الضرورية في المهرجانات التي تم تنظيمها.

وأفاد وزير الثقافة بأنه تم تنظيم أجرة الملاعب مما عاد على خزينة الحكومة بأكثر من 400 مليون دينار، كما أنه تمت إحالة بعض الملفات للقضاء وهي ملفات لأشخاص قبضوا أموالا مقابل انتاج أعمال ثقافية لكن لم يتم ذلك، وقد تمت إعادة 138 مليون و486 الف دينار.

وفيما يتعلق بالإعلانات التجارية، فقد منعت الوزارة الاستخدام غير القانوني لأغاني الفنانين وألحانهم، والهدف من ذلك هو هو حماية حقوق الفنانين وحماية الفن الكوردي، الذي يعد رصيدا وطنيا كبيرا.

وبالنسبة للمكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والشباب، والبالغ عددها 92 مكتبة، سعت الوزارة لتجديدها وإعادة تنظيمها، وبذلت جهودا لإتاحة فرص حصول الناس على المعلومات من المصادر والكتب، ولتوفير مساحة مناسبة للشباب والمواطنين ، ويستفيد اكثر من 114166 شخصا من هذه المكتبات.

واكد محمد حمة سعيد ان الوزراة قامت بإجراء نحو 4000 نشاط في جميع أنحاء إقليم كوردستان، وخاصة في مجالات الموسيقى والمسرح والرسم ومعارض التصوير الفوتوغرافي والسينما والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والاتصالات والنصب التذكارية والرسائل.