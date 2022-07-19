سیاسة

شاخوان عبدالله : مجلس النواب يحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية

لن يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه إتفاق سياسي خارج مجلس النواب
author_image مظفر مزوري
شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي
شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي
العراق مجلس النواب رئاسة الجمهورية شاخوان عبدالله

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اليوم الثلاثاء في بيان له " أن إجتماع رئاسة المجلس الذي عقده يوم أمس في القاعة الدستورية مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية كان الهدف منه إعادة أعمال ونشاطات المجلس بعد العطلة التشريعية، وإستكمال عدد أعضاء اللجان بالنواب الجدد والإتفاق على جدول الأعمال وإدراج القوانين".

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب " بأن المجلس لن يكون طرفاً في الخلافات والمشاكل السياسية، وطالما فشلت بعض القوى السياسية في الإتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الوزراء قادرة على قيادة البلد في الظرف الحالي وهذه المرحلة الصعبة، مشيراً إلى أن هناك وللأسف من يحاول زج المؤسسة التشريعية في الأزمة ورمي الكرة في ساحتها.

وأشار الى أن " ماحصل من إنسداد ومعطيات سابقة وإختلاف الأطراف في المواقف عقدت المشهد السياسي، إن مجلس النواب ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة".

وقال أيضاً " لن يتم تحديد موعد لإنتخاب رئيس الجمهورية مالم يسبقه إتفاق سياسي خارج المجلس، وأضاف البيان أن أمام المجلس واجبات ومهام كبيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية".

ودعا عبدالله في البيان " القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية إلى ضرورة إستمرار الحوارات والتفاهمات والإتفاق على إختيار وترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية، حتى يتنسى لمجلس النواب القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وفق الدستور والنظام الداخلي وتحديد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر".

وأوضح البيان " بأن مجلس النواب لن يكون ساحة لتعميق الخلافات ويسعى من أجل توحيد الرؤى للقوى السياسية، َوسيعمل لأداء مهامه التشريعية والرقابية وإستمرار أعماله اليومية مع بداية الفصل التشريعي الجديد".

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