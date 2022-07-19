مِنَح دراسية وأراض ومساكن.. وزارة الشهداء تعدد إنجازاتها في ثلاث سنوات بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، عبد الله حاجي محمود، ان وزارته صرفت أكثر 19 مليار ونصف المليار دينار، على دراسة اسر وأبناء الشهداء والمؤنفلين والمعتقلين السياسيين، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وجاءت تصريحات عبد الله حاجي محمود، في كلمة مصورة، تحدث من خلالها عن إنجازات وزارته خلال ثلاث سنوات من عمر الكابينة الحكومية التاسعة.

وأضاف "أصدرنا أوامر بمنح منح 11,141 قطعة أرض لعوائل الشهداء وضحايا الأنفال والأسرى والسجناء السياسيين في إقليم كوردستان، كما تم تسجيل 200 شقة و375 منزلا و5500 قطعة أرض في أربيل لعائلات الشهداء وضحايا الأنفال".

واكد الوزير في كلمته نقل قضية 1085 شهيدا خلال المواجهات مع تنظيم داعش، من وزارة البيشمركة إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، دون خلق أعباء مالية.‏

‏وتابع "تم تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2015، الخاص بالإبادة الجماعية وتحديد هوية 361 شخصا على أنهم ضحايا الإبادة الجماعية المنصوص عليها في القانون، وممن لم يتم تنظيمه في الحكومات السابقة".‏

واشار عبد الله حاجي محمود، الى انه تم استخراج رفات 171 شخصا من شهداء ومؤنفلين، من صحراء السماوة، كما تم تدقيق ومراجعة ملفات 17889 حالة، لشهداء من سنجار، كما تم إعداد وتنظيم بيانات ولوائح تضم 10 آلاف حالة من السجناء السياسيين.

ولفت الوزير الى انه تم وضع أسماء جميع أبناء وبنات الشهداء وضحايا الأنفال في قوائم، لتقديم الخدمات لهم.، مشيرا الى انه تمت الاستجابة على 2000 شكوى مقدمة من اسر الشهداء، ولم يتم متابعتها خلال الحكومات السابقة.

ولفت وزير البيشمركة الى انه تم تحديث قوائم المعتقلين السياسيين، وضم أسماء جديدة.