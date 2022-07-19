الرئيس بارزاني يبحث مخاوف عملية عسكرية تركية بشمال سوريا مع السفير الفرنسي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 19 تموز 2022، مخاوف عملية عسكرية تركية جديدة، في شمال سوريا، مع السفير الفرنسي لدى العراق، إيريك شوفالي.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لشوفالي والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل الفرنسي في أربيل، بحث الجانبان الأوضاع في العراق، وآخر التطورات السياسية في المنطقة.

وفي الاجتماع نفسه، تمت مناقشة الأوضاع في سنجار، والظروف المعيشية للنازحين وضرورة تطبيق اتفاق سنجار.

وفي جزء آخر من الاجتماع، تم تسليط الضوء على مستقبل الكورد في سوريا وتم بحث المخاوف بشأن إمكانية شن عملية عسكرية تركية شمال سوريا.

وجرى في اللقاء رأي آخر مناقشة هاتفية بين الرئيس بارزاني والرئيس ماكرون، والتركيز على استمرار العلاقات والتعاون بين الحكومة الفرنسية وحكومة الإقليم.