خامنئي لأردوغان: تنفيذ ضربة عسكرية بسوريا سيزعزع استقرار المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن العملية العسكرية (التي تعتزم تركيا إطلاقها) في سوريا "من شأنها أن تزعزع استقرار المنطقة".

وقال خامنئي لاردوغان الذي يجري زيارة حالية لطهران لحضور قمة حول الصراع السوري، إن عملية كهذه "ستعود بالضرر على سوريا، وستعود بالضرر على تركيا، وستعود بالضرر على المنطقة".، وذلك وفق بيان نشر على موقعه الرسمي.

وتهدد أنقرة بشن عملية عسكرية جديدة لإنشاء "مناطق آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود، وذلك بعد ان شنت أربع عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016.

وتستضيف إيران اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية تركز على ملف النزاع في سوريا تجمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بنظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، اللذين سيعقدان بدورهما لقاء ثنائيا يرتبط بتداعيات غزو موسكو لأوكرانيا.