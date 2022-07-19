سیاسة

مسرور بارزاني: بقاء المشاكل مع بغداد دون حل لا يصب في مصلحة العراقيين كافة

جرى التأكيد على ضرورة وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي
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مسرور بارزاني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى العراق
مسرور بارزاني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى العراق
کوردستان مسرور بارزاني حكومة إقليم كوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إن بقاء المشاكل مع بغداد دون حل لا يصب في مصلحة عموم العراقيين.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه بحضور القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان أوليفيه ديكوتيني.

 وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة اقليم كوردستان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان.

واشار البيان الى أن المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حلها على أساس الدستور شغلت محوراً رئيسياً في اللقاء.

وأعاد رئيس الحكومة التأكيد على موقف إقليم كوردستان الثابت تجاه حل المشاكل جذرياً من خلال الحوار وبموجب الدستور، وأشار إلى أن بقاء المشاكل معلقة ودون حل وتأزيم الوضع لا يصب في مصلحة الأمن والاستقرار وعموم المواطنين العراقيين، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة احترام مبادئ الشراكة والمشاركة الحقيقية والتوازن والتوافق.

كذلك تناول اللقاء مسألة التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش وأهمية أن يواصل التحالف الدولي دعم البيشمركة ومساندتها.

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