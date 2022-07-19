رئيس إقليم كوردستان: مفتاح استقرار العراق يكمن في حل مشاكل أربيل - بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء إن مفتاح استقرار العراق يكمن في حل مشاكل أربيل – بغداد.

حديث نيجيرفان بارزاني نقله بيان أصدره مكتبه الإعلامي خلال لقائه السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق.

واشار البيان إلى أن اللقاء شهد مناقشة مساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة، علاقات أربيل -بغداد، ومواجهة المخاطر التي يمثلها داعش وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، والتطورات في منطقة سنجار، والوضع في إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد الفرنسي اهتمام بلده بتعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى ضرورة وأهمية أمن واستقرار العراق في حفظ استقرار المنطقة ككل.

من جهته، جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن حل مشاكل أربيل - بغداد يمثل المفتاح لأمن واستقرار العراق، ورأى من الضروري أن تكون هناك آلية للحوار وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

واتفق الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، بمساندة من قوات التحالف الدولي، في التصدي لتهديدات وخطر داعش، وبصورة خاصة في مناطق المادة 140 من الدستور.

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، والجهود الرامية لاستقرار سوق الطاقة العالمي ومكانة وأهمية الشرق الأوسط في هذا السياق، وعلاقات إقليم كوردستان مع دول المنطقة إلى جانب مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.