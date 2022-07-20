حكومة كوردستان تناقش مستوى تنفيذ برنامج الكابينة التاسعة خلال 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 20 تموز 2022، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات، وفق ما أفادت دائرة الإعلام والمعلومات.

وسينعقد الاجتماع برئاسة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات، ان اجتماع المجلس، سيناقش المواضيع التالية:

- طرح آخر المستجدات السياسية في العراق واقليم كوردستان والمنطقة ونتائج قمة جدة للامن والتنمية.

- طرح التقرير الخاص بمتابعة مستوى تنفيذ برنامج الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان خلال السنوات الماضية.

- طرح مسودة مشروع قانون (التعديل الاول لقانون مجلس الشورى في اقليم كوردستان) رقم 14 لسنة 2008.