سیاسة

8 قتلى و 23 جريح بينهم نساء واطفال في قصف تركي على منتجع سياحي في زاخو

الجيش التركي قصف منتج باراخ السياحي في ناحية دركاري التابع لمدينة زاخو
author_image مظفر مزوري
کوردستان القصف الجيش التركي زاخو السياح

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 اسلام يوسف " ان المدفعية التركية قصفت منتجع باراخ في ناحية دركاري التابع لمدينة زاخو، وحسب الاحصائيات الأولية خلف القصف المدفعي 8 قتلى و 23 جريح من المدنيين بينهم نساء واطفال ".

وأضاف المراسل " ان المدفعية التركية قصفت منتجع باراخ السياحي في ناحية دركاري التابع لمدينة زاخو، وكان يتواجد هناك العديد من السياح اثناء الصقف المدفعي التركي".

وأشار مراسلنا " انه تم نقل الضحايا الى مستشفى زاخو، وهناك أطفال ونساء من بين الجرحى".

وقال احد سكنة القرية لـ كوردستان 24 " قد يكون عدد الجرحى أكبر ، لكن لم يكن من الممكن تفتيش المنطقة بأكملها بسبب القصف المستمر".

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