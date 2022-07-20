8 قتلى و 23 جريح بينهم نساء واطفال في قصف تركي على منتجع سياحي في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 اسلام يوسف " ان المدفعية التركية قصفت منتجع باراخ في ناحية دركاري التابع لمدينة زاخو، وحسب الاحصائيات الأولية خلف القصف المدفعي 8 قتلى و 23 جريح من المدنيين بينهم نساء واطفال ".

وأضاف المراسل " ان المدفعية التركية قصفت منتجع باراخ السياحي في ناحية دركاري التابع لمدينة زاخو، وكان يتواجد هناك العديد من السياح اثناء الصقف المدفعي التركي".

وأشار مراسلنا " انه تم نقل الضحايا الى مستشفى زاخو، وهناك أطفال ونساء من بين الجرحى".

وقال احد سكنة القرية لـ كوردستان 24 " قد يكون عدد الجرحى أكبر ، لكن لم يكن من الممكن تفتيش المنطقة بأكملها بسبب القصف المستمر".