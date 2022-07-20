بالفيديو | قصف عنيف ينهي "نزهة سياحية" بمذبحة مروّعة في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر صحية في زاخو بمحافظة دهوك اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة القصف الذي تعرض له سياح في ناحية دركار إلى تسعة أشخاص بينهم نساء وأطفال.

وقضّى الضحايا بـ"قصف مدفعي عنيف"، وأدّى ذلك أيضاً إلى إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

ووقع القصف تحديداً في الساعة 01:50 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقالت دائرة صحة زاخو إن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، وأشارت إلى أن معظم المصابين نقلوا إلى المستشفيات في زاخو.

ونقل ثلاثة من الجرحى في مستشفيات داخل مدينة دهوك.

‎وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى، حسبما ذكرته خلية الإعلام الأمني.

وقال مراسل كوردستان 24، إن تركيا نفذت القصف.

وذكرت الأجهزة الأمنية في دهوك أنها لا تزال تحقق لمعرفة مصدر القصف على وجه الدقة.

وكثيراً ما تقصف تركيا المناطق الحدودية في إقليم كوردستان حيث يتمركز مسلحو حزب العمال الكوردستاني على طول الشريط الحدودي.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تويتر "لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".

وتابع "ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب".