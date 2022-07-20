أمن

بالفيديو | قصف عنيف ينهي "نزهة سياحية" بمذبحة مروّعة في زاخو

وقع القصف تحديداً في الساعة 01:50 دقيقة بالتوقيت المحلي
author_image Kurdistan24 اربیل
نقل الجرحى إلى المستشفيات - صورة: كوردستان 24
نقل الجرحى إلى المستشفيات - صورة: كوردستان 24
کوردستان كوردستان زاخو قصف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر صحية في زاخو بمحافظة دهوك اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة القصف الذي تعرض له سياح في ناحية دركار إلى تسعة أشخاص بينهم نساء وأطفال.

وقضّى الضحايا بـ"قصف مدفعي عنيف"، وأدّى ذلك أيضاً إلى إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

ووقع القصف تحديداً في الساعة 01:50 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقالت دائرة صحة زاخو إن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، وأشارت إلى أن معظم المصابين نقلوا إلى المستشفيات في زاخو.

ونقل ثلاثة من الجرحى في مستشفيات داخل مدينة دهوك.

‎وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى، حسبما ذكرته خلية الإعلام الأمني.

وقال مراسل كوردستان 24، إن تركيا نفذت القصف.

وذكرت الأجهزة الأمنية في دهوك أنها لا تزال تحقق لمعرفة مصدر القصف على وجه الدقة.

وكثيراً ما تقصف تركيا المناطق الحدودية في إقليم كوردستان حيث يتمركز مسلحو حزب العمال الكوردستاني على طول الشريط الحدودي.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تويتر "لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".

وتابع "ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب".

موضوعات ذات صلة
إيران

أردوغان يبحث دعماً روسيّاً إيرانياً لهجوم محتمل على "الوحدات الكوردية"
  18 ساعات
کوردستان

إقليم كوردستان يوسّع قائمة منتجاته المصدرة للخارج ويرفع إنتاج العسل
  19 ساعات
کوردستان

بريطانيا تجدد دعمها لتسريع عجلة إصلاح البيشمركة وتعزيز قواتها
  20 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف