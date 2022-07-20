صحة كوردستان تعلن آخر حصيلة لضحايا قصف المنتجع السياحي في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء عن آخر حصيلة لضحايا قصف المنتجع السياحي في زاخو.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي في بيان إن معظم السائحين الذين أزهقت أرواحهم بالقصف الذي استهدف مصيف "برخ" هم شباب وأطفال.

وأشار إلى أن تسعة أشخاص قضوا في القصف، بينهم طفل يبلغ من العمر عاماً.

ومن بين الضحايا أربع فتيات وأربعة شباب.

وأضاف أن المستشفيات استقبلت 26 مصاباً، ثلاثة منهم نقلوا إلى دهوك بسبب وضعهم الصحي الحرج، فيما يحتاج ستة آخرون إلى إجراء عمليات وهم الآن تحت العناية.