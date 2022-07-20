سیاسة

الصدر يدعو لخفض التمثيل الدبلوماسي وغلق المنافذ البرية مع تركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إلى خفض التمثيل الدبلوماسي وغلق المنافذ البرية مع تركيا رداً على القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كوردستان.

وقضى في القصف ما لا يقل عن تسعة أشخاص هم لأربع فتيات وأربعة شباب وطفل، فيما أصيب نحو 26 آخرين بجروح نقلوا إلى مستشفيات عديدة.

وسبق أن أدانت الخارجية العراقية القصف، لكنها لم تشر صراحة إلى تركيا، إلا أنها هددت باللجوء إلى مجلس الأمن إزاء القصف المتكرر.

وقال الصدر في بيان " تركيا زادت من وقاحتها ظناً منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد".

وأضاف أنه يقترح "تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا"، و"غلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا"، فضلاً عن رفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية بأسرع وقت ممكن.

كما دعا الصدر إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية مع أنقرة.

وتابع "ما لم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلا بعد إخبار الحكومة والإستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها".

وأضاف "فالتعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل".

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