سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يدين بشدة "قصف برخ" ويطالب بإبعاد الإقليم عن النزاع الإقليمي

"المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- أدان مجلس وزراء إقليم كوردستان بشدة القصف التركي على منتجع سياحي في مدينة زاخو بمحافظة دهوك، مطالباً في الوقت نفسه بإبعاد الإقليم عن النزاعات الإقليمية.

وقال مجلس الوزراء في بيان "ندين بأشد العبارات، قصف مصيف برخ ضمن حدود ناحية دركار التابعة للإدارة المستقلة في زاخو من قبل القوات التركية، وببالغ الأسف أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السيّاح. وإذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لأسر الشهداء، فإننا نتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأضاف "لقد تعرض إقليم كوردستان، في الفترة الأخيرة، إلى استهداف متكرر من داخل العراق وخارجه، مما تسبب بخسائر بشرية بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم. ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي أن يبذلوا جهودهم بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أن "المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين، لذا نجدد دعوتنا إلى إبعاد إقليم كوردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء".

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