مسرور بارزاني يوجّه وزير الصحة بتفقد جرحى قصف المنتجع السياحي

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء وزير الصحة سامان برزنجي بتفقد جرحى قصف المنتجع السياحي ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وقالت وزارة الصحة في بيان "بناء على توجيه السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان وبالنيابة عنه، يزور وزير الصحة مستشفيات زاخو ودهوك لتفقد الجرحى لإيصال رسالة التضامن والأسى من السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان ومتابعة أحوالهم الصحية".

وبحسب البيان، أبدى مسرور بارزاني "استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم العلاج الكامل وكل ما يلزم لمعالجة جرحى حادث اليوم في منتجع برخه بناحية دركار التابعة لإدارة زاخو المستقلة".