سیاسة

مسرور بارزاني يوجّه وزير الصحة بتفقد جرحى قصف المنتجع السياحي

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزير الصحة مسرور بارزاني قصف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء وزير الصحة سامان برزنجي بتفقد جرحى قصف المنتجع السياحي ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وقالت وزارة الصحة في بيان "بناء على توجيه السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان وبالنيابة عنه، يزور وزير الصحة مستشفيات زاخو ودهوك لتفقد الجرحى لإيصال رسالة التضامن والأسى من السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان ومتابعة أحوالهم الصحية".

وبحسب البيان، أبدى مسرور بارزاني "استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم العلاج الكامل وكل ما يلزم لمعالجة جرحى حادث اليوم في منتجع برخه بناحية دركار التابعة لإدارة زاخو المستقلة".

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

الأمم المتحدة تدعو لإجراء "تحقيق شامل" بشأن قصف المنتجع السياحي في زاخو
  44 دقائق
کوردستان

رئيس إقليم كوردستان يدين بشدة "جريمة القصف" على منتجع سياحي في زاخو
  53 دقائق
کوردستان

مجلس وزراء كوردستان يدين بشدة "قصف برخ" ويطالب بإبعاد الإقليم عن النزاع الإقليمي
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف