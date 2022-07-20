سیاسة

الأمم المتحدة تدعو لإجراء "تحقيق شامل" بشأن قصف المنتجع السياحي في زاخو

تحث بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون أي تأخير
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان زاخو يونامي قصف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق شامل بشأن قصف المنتجع السياحي في زاخو.

وقالت يونامي في بيان إنها تدين "بشدة القصف الدامي بالمدفعية الذي وقع اليوم في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، بإقليم كوردستان".

وجاء في البيان "يعاني المدنيون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة، وبموجب القانون الدولي، ينبغي ألا تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين".

ودعت البعثة إلى "إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم، وتؤكد على وجوب احترام سيادة جمهورية العراق وسلامته الإقليمية في كل الأوقات".

وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن "إذا ما الوضع الذي نتوقع أن نشهده؟ أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح وهي طريقة تزيد من أضعاف الدولة العراقية".

وتحث بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون أي تأخير.

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