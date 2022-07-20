برلمان كوردستان يدين قصف المنتجع السياحي ويدعو بغداد لاتخاذ خطوات دبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- أدان برلمان كوردستان اليوم الأربعاء القصف المدفعي التركي على منتجع برخ السياحي في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.

وقضى في القصف تسعة سائحين من وسط العراق وجنوبه فيما أصيب أكثر من 20 آخرين بجروح معظمهم نساء وأطفال، بحسب مصادر طبية.

ودعا برلمان كوردستان في بيان الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والدستورية وفق القوانين والأعراف الدولية وسيادة أرض إقليم كوردستان وسمائه، بوصفه إقليماً اتحادياً ضمن العراق، لردع اعتداءات الدول المجاورة والقوات الخارجة عن القانون.

كما حث البرلمان الكوردستاني في بيانه الحكومة الاتحادية على اتخاذ جميع الخطوات القانونية والدبلوماسية لمنع تكرار هذه الحوادث.

وجاء في البيان "على تركيا وحزب العمال الكوردستاني إبعاد معاركهما ونزاعهما عن أراضي إقليم كوردستان، والنأي بأهالي إقليم كوردستان وسيادته عن تلك النزاعات".

كذلك دعا برلمان كوردستان المؤسسات الدستورية للإقليم إلى بذل كل ما في وسعها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية "لإيجاد حل دائم وضمان حماية أرواح مواطني إقليم كوردستان والعراق من هجمات واعتداءات الدول المحيطة والجماعات الخارجة عن القانون".