تركيا تحمّل حزب العمال مسؤولية "قصف زاخو" وتطالب بغداد بتجنب "الدعاية الإرهابية"

أربيل (كوردستان 24)- حمّلت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء حزب العمال الكوردستاني مسؤولية قصف المنتجع السياحي في محافظة دهوك.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن تركيا تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك، والذي أودى بحياة تسعة وأصاب أكثر من 20 آخرين، كان "هجوماً إرهابياً".

وطالبت الخارجية التركية السلطات العراقية بـ"تجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية".

وكانت وسائل إعلام عراقية رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا هي من شنت الهجوم الذي استهدف منتج برخ في ناحية دركار في مدينة زاخو.

وأعربت تركيا عن حزنها لسقوط ضحايا في الهجوم، واتهمت في الوقت نفسه "منظمة إرهابية" بتنفيذه، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتابعت "هذا الهجوم يستهدف موقف بلادنا الحازم في مكافحة الإرهاب".

وأشارت أنقرة إلى أنها تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية.

وجاء في البيان "تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم".