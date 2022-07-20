سیاسة

تركيا تحمّل حزب العمال مسؤولية "قصف زاخو" وتطالب بغداد بتجنب "الدعاية الإرهابية"

وطالبت الخارجية التركية السلطات العراقية بـ"تجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا تركيا قصف زاخو منتجع برخ كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حمّلت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء حزب العمال الكوردستاني مسؤولية قصف المنتجع السياحي في محافظة دهوك.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن تركيا تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك، والذي أودى بحياة تسعة وأصاب أكثر من 20 آخرين، كان "هجوماً إرهابياً".

وطالبت الخارجية التركية السلطات العراقية بـ"تجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية".

وكانت وسائل إعلام عراقية رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا هي من شنت الهجوم الذي استهدف منتج برخ في ناحية دركار في مدينة زاخو.

وأعربت تركيا عن حزنها لسقوط ضحايا في الهجوم، واتهمت في الوقت نفسه "منظمة إرهابية" بتنفيذه، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

وتابعت "هذا الهجوم يستهدف موقف بلادنا الحازم في مكافحة الإرهاب".

وأشارت أنقرة إلى أنها تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية.

وجاء في البيان "تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم".

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يدين قصف المنتجع السياحي: لا مبرر لذلك ويجب أن تتوقف هذه الهجمات
  1 ساعة
العالم

"نراقب الوضع عن كثب".. واشنطن تدين قصف زاخو وتعدّه انتهاكاً للقانون الدولي
  1 ساعة
العراق

"قصف زاخو".. المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً ويصدر عدداً من القرارات
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف