مسرور بارزاني يدين قصف المنتجع السياحي: لا مبرر لذلك ويجب أن تتوقف هذه الهجمات

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء القصف التركي الذي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في مصيف سياحي بناحية دركار في زاخو.

وقال رئيس الحكومة في بيان "أدينُ بشدة القصف الذي طال مصيفاً سياحياً في زاخو من قبل القوات التركية، والذي أزهق أرواح عدد من المدنيين وأصابَ آخرين بجروح".

وتابع "لقد وجّهتُ وزير الصحة د. سامان برزنجي بالذهاب إلى موقع القصف، كذلك تحدثتُ مع مشرف الإدارة المستقلة لزاخو كوهدار شيخو، لتقديم كل ما هو لازم للمصابين والعائلات التي فقدت أعزاءها".

وأضاف أنه "لا يوجد أي مبرر للهجوم على المدنيين، فقد تكررت مثل هذه الحوادث كثيراً، ويجب أن تتوقف. وإننا ننسق مع الحكومة الاتحادية لإجراء تحقيق شامل وموسع بهذا الصدد".

وقال "لطالما زُج إقليم كوردستان في المعارك الدائرة بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي كبدَ مواطنينا خسائر ومعاناة جسيمة، ولا بد أن تنتهي".

واختتم بيانه بالقول "خالص مواساتي لذوي الضحايا وتضامني معهم".