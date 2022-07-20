سیاسة

مسرور بارزاني يدين قصف المنتجع السياحي: لا مبرر لذلك ويجب أن تتوقف هذه الهجمات

"لا يوجد أي مبرر للهجوم على المدنيين، فقد تكررت مثل هذه الحوادث كثيراً، ويجب أن تتوقف"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني منتجع برخ مصيف زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء القصف التركي الذي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في مصيف سياحي بناحية دركار في زاخو.

وقال رئيس الحكومة في بيان "أدينُ بشدة القصف الذي طال مصيفاً سياحياً في زاخو من قبل القوات التركية، والذي أزهق أرواح عدد من المدنيين وأصابَ آخرين بجروح".

وتابع "لقد وجّهتُ وزير الصحة د. سامان برزنجي بالذهاب إلى موقع القصف، كذلك تحدثتُ مع مشرف الإدارة المستقلة لزاخو كوهدار شيخو، لتقديم كل ما هو لازم للمصابين والعائلات التي فقدت أعزاءها".

وأضاف أنه "لا يوجد أي مبرر للهجوم على المدنيين، فقد تكررت مثل هذه الحوادث كثيراً، ويجب أن تتوقف. وإننا ننسق مع الحكومة الاتحادية لإجراء تحقيق شامل وموسع بهذا الصدد".

وقال "لطالما زُج إقليم كوردستان في المعارك الدائرة بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي كبدَ مواطنينا خسائر ومعاناة جسيمة، ولا بد أن تنتهي".

واختتم بيانه بالقول "خالص مواساتي لذوي الضحايا وتضامني معهم".

 

موضوعات ذات صلة
العالم

"نراقب الوضع عن كثب".. واشنطن تدين قصف زاخو وتعدّه انتهاكاً للقانون الدولي
  1 ساعة
العراق

"قصف زاخو".. المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً ويصدر عدداً من القرارات
  2 ساعات
ترکیا

تركيا تحمّل حزب العمال مسؤولية "قصف زاخو" وتطالب بغداد بتجنب "الدعاية الإرهابية"
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف