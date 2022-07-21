سیاسة

واشنطن ترد على تصريحات أردوغان وتجدد دعمها لقوات سوريا الديمقراطية

author_image سوار أحمد
سوریا امريكا قوات سوريا الديمقراطية تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع تركيا للقضاء على تنظيم داعش في سوريا، لكنه أكد على دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية، في شمالي سوريا.

جاء ذلك في معرض رده على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مطالبته القوات الأميركية بالانسحاب من الشمال السوري.

وقال برايس إن الكورد يشكلون جزءا مهما من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وقد ساهموا في تحقيق المكاسب على الأرض.

وأضاف "لدينا أهداف مشتركة في سوريا مع شركائنا الأتراك، وأحد هذه الأهداف الرئيسية يتمثل في القضاء على تنظيم داعش والعناصر المتطرفة الموجودة داخل سوريا، ولا نريد تعريض هذا المسعى للخطر".

وتابع أن تحالف الولايات المتحدة واسع ومتنوع، "وشركاؤنا الكورد جزء مهم من هذا التحالف الذي ساهم في تحقيق مكاسب على الأرض ضد تنظيم داعش، ولهذا نريد مواصلة العمل مع تركيا كشريك أمني وثيق لحلف أهدافنا في سوريا".

وكان الرئيس التركي قد أكد في تصريحات سابقة أن ملف العملية العسكرية شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندة تركيا إلى حين تبديد مخاوفها المتعلقة بأمنها القومي.

ودعا الرئيس التركي القوات الأميركية إلى الانسحاب من المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا، موضحا أن انسحابها سيجعل "مكافحة الإرهاب أسهل".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف