واشنطن ترد على تصريحات أردوغان وتجدد دعمها لقوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع تركيا للقضاء على تنظيم داعش في سوريا، لكنه أكد على دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية، في شمالي سوريا.

جاء ذلك في معرض رده على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مطالبته القوات الأميركية بالانسحاب من الشمال السوري.

وقال برايس إن الكورد يشكلون جزءا مهما من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وقد ساهموا في تحقيق المكاسب على الأرض.

وأضاف "لدينا أهداف مشتركة في سوريا مع شركائنا الأتراك، وأحد هذه الأهداف الرئيسية يتمثل في القضاء على تنظيم داعش والعناصر المتطرفة الموجودة داخل سوريا، ولا نريد تعريض هذا المسعى للخطر".

وتابع أن تحالف الولايات المتحدة واسع ومتنوع، "وشركاؤنا الكورد جزء مهم من هذا التحالف الذي ساهم في تحقيق مكاسب على الأرض ضد تنظيم داعش، ولهذا نريد مواصلة العمل مع تركيا كشريك أمني وثيق لحلف أهدافنا في سوريا".

وكان الرئيس التركي قد أكد في تصريحات سابقة أن ملف العملية العسكرية شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندة تركيا إلى حين تبديد مخاوفها المتعلقة بأمنها القومي.

ودعا الرئيس التركي القوات الأميركية إلى الانسحاب من المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا، موضحا أن انسحابها سيجعل "مكافحة الإرهاب أسهل".