وزير التجارة والصناعة : تم بناء ثلاث صوامع كبيرة (سايلو) و 19 مستودعاً خلال ثلاث سنوات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التجارة والصناعة كمال مسلم في حكومة إقليم كوردستان، " ان وزارته قامت ببناء ثلاث صوامع كبيرة تسع لـ40 طن و 19 مخزن خلال ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، والتي ستشكل أساساً استراتيجياً لضمان الامن الغذائي".

وعرض وزير التجارة ما قامت به وزارته من مشاريع في عدة نقاط، منها :

1- تنفيذ ما نص عليه قانون الإصلاح وإنشاء لجنة إصلاحية ومراجعة قضايا جميع موظفي الوزارة والذي يبلغ عددهم (3066) موظف، والموظفين الذين كان لديهم مشاكل عددهم (274) موظف، وبلغ اجمالي فرق الراتب في هذه القضايا حوالي 40 مليون دينار.

2- فتح حسابات بنكية لجميع موظفي الوزارة.

3- بالتنسيق مع التجار والغرف التجارية تم جلب كميات كبيرة من المواد الغذائية أثناء الحجر الصحي ومنعنا انخفاض وزيادة أسعار المواد الغذائية خلال تلك الفترة.

4- أثناء الحجر الصحي، قمنا بجلب حوالي 20 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية وتم توزيعها على 200 ألف أسرة فقيرة.

5- إنشاء مجلس للتنافس ومنع الاحتكار.

6- وفرنا التسجيل الالكتروني للشركات مما قلص الوقت المطلوب لتسجيل الشركات، والذي كان يبلغ سابقاً نحو شهر ولكن الان في (3) ايام فقط وبكلفة (60) الف دينار يتم تسجيل الشركات، كما عملنا على توفير التسجيل الالكتروني لتراخيص الاستيراد والتصدير والعلامات التجارية، والتراخيص الصناعية لمصانع القطاع الخاص، والذي أدى الى تنفيذ اعمال المواطنين بشكل اسرع .

7- تنظيم النفقات والايرادات، وزيادة إيرادات وزارتنا بنسبة 50% وتقليل النفقات بنسبة 20% .

8- تعديل قانون حماية المنتجات المحلية ، مما سيعزز تطوير المنتجات المحلية.

9- إقامة علاقات وتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الاتحادية وحل العديد من القضايا بيننا.

10- توحيد كافة العمليات الإدارية في كافة مؤسسات الوزارة في المحافظات الثلاث والتي كانت تعمل سابقاً بطرق وآليات مختلفة.

11- في هذه الكابينة الحكومية، تم تسجيل (2659) شركة محلية و (87) شركة أجنبية ، وتم إصدار (553) ترخيص مصانع للقطاع الخاص ، وتم إجراء (26701) عملية تفتيش على منتجات المصانع ، وتم إصدار (1529) علامة تجارية إلى الشركات المحلية و (861) للشركات الأجنبية، كل هذه الأنشطة خلقت أكثر من 20 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء إقليم كوردستان.

12- تم توفير أكثر من (200) ألف طن اسمنت للمواطنين بأسعار مناسبة لتطوير البناء.

13- تم بناء ثلاث (3) صوامع بقدرة (40) ألف طن و (19) مستودع بتكلفة تجاوزت (58) مليار دينار وهي أساس استراتيجي لضمان الأمن الغذائي.

14- قمنا بإعداد العديد من المشاريع الهامة والاستراتيجية التي تم اعتماد مخصصاتها من قبل مجلس الوزراء مثل :

* انشاء صومعة حلبجة و (10) مستودعات بتكلفة (26) مليار دينار.

* إنشاء طريق صوامع رانيا وبيراماغرون.

* كما حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لالغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الأساسية لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وبالتالي التحكم في أسعار المواد الغذائية في السوق.